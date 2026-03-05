Bursa Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden yeni radar noktalarını açıkladı. Kurallara uyulmasını sağlamak amacıyla, gün boyunca farklı saat dilimlerinde şehir genelindeki ana yollar ve bağlantı yollarında denetimler yapılacak. Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan radar noktaları listesi ise şöyle:
- 00:00-02:00 Yalova-Bursa Karayolu
- 01.30-02.30 Bursa İzmir Karayolu Bursa İstikameti
- 04:00-05:00 Bursa Ankara Karayolu
- 05.30-06.30 Bursa İzmir Karayolu İzmir İstikameti
- 07:30-09:30 05 Otoyolu, Bursa İzmir Karayolu
- 08:00-19:00 Bursa İzmir Karayolu (D200/05)
- 08.30-11.30 Bursa İzmir Karayolu Bursa İstikameti
- 08.30-11.30 Bursa İzmir Karayolu İzmir İstikameti
- 08:30-12:00 Yalova-Bursa Karayolu Yalova istikameti
- 09:00-11:30 Yalova-Bursa Karayolu Bursa İstikameti
- 09:00-11:00 Bursa-Ankara Karayolu Ankara İstikameti
- 09:00-11:30 Bursa-Ankara Karayolu Bursa istikameti
- 09.30-12.00 Görükle/Hal Bağlantı Yolu (05 Otoyolu bağlantı yolu)
- 09.30-12.00 Yıldırım Samanlı Bağlantı Yolu (022/A2)
- 10.00-12.00 İzmir Yolu
- 10:30-13:00 İnegöl D-200 Karayolu Bursa İstikameti
- 11.00-13.00 Mudanya Yolu
- 11:00-12:00 Bursa-Ankara Karayolu
- 12:30-14:30 Bursa-Yalova Karayolu Bursa İstikameti
- 13.00-15.00 Bursa İzmir Karayolu İzmir İstikameti
- 13.00-15.00 Orhaneli Yolu
- 13.00-16.00 Bursa Bandırma Karayolu Bursa İstikameti
- 13:00-15:30 Bursa-Yenişehir Karayolu Bursa İstikameti
- 13:30-14:30 Bursa-Ankara Karayolu
- 13.30-17:00 Yalova-Bursa Karayolu Yalova İstikameti
- 14.00-16.00 İzmir Yolu
- 14.00-17.00 05 Otoyolu, 022 Çevreyolu
- 15.00-17.00 Mudanya Yolu
- 15:00-17:30 İnegöl D-200 Karayolu Bursa İstikameti
- 15.00-17.30 05 Otoyolu Batı Çıkışı Bağlantı Yolu D200/05 Devlet Karayolu İstikameti
- 15.30-17.30 Bursa İzmir Karayolu İzmir İstikameti
- 15:30-17:30 Bursa-Yenişehir Karayolu Yenişehir İstikameti
- 15:30-18:00 Yalova-Bursa Karayolu Bursa İstikameti
- 16:00-18:00 Bursa-Ankara Karayolu Ankara İstikameti
- 16.00-18.00 Orhaneli Yolu
- 16.30-17.30 Bursa İzmir Karayolu
- 17.00-19.00 İzmir yolu
- 18.00-19.30 O5 Otoyolu İzmir İstikameti
- 19.00-21.00 Yalova Bursa karayolu Yalova İstikameti
- 19.00-21.00 Mudanya yolu
- 19.30-21.30 Bursa İzmir Karayolu İzmir istikameti
- 19.30-22.30 Bursa Bandırma Karayolu Bursa İstikameti
- 20.00-22.00 Bursa İzmir Karayolu İzmir İstikameti
- 20.00-22.00 Orhaneli Yolu
- 20:00-22:00 İnegöl D-200 Karayolu Bursa İstikameti
- 20:30-22:30 Bursa-Ankara Karayolu Ankara istikameti
- 21:00-01:00 05 Otoyolu İzmir İstikameti, 022 Çevre Yolu İzmir İstikameti
- 22.30-00.30 Bursa İzmir Karayolu İzmir İstikameti
- 23.00-01.00 Bursa İzmir Karayolu Bursa İstikameti
- 23:30-01:30 Bursa-Ankara Karayolu
- 23.30-01.30 Bursa İzmir Karayolu
- 23.00-02.00 İstanbul Yolu
- 03.00-05.00 İstanbul Yolu
Kaynak: HABER MERKEZİ