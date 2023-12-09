Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Ovaakça Santral Mahallesi'nde uzun süredir özlemle beklenen bir gelişme nihayet gerçekleşti. Otobüs hattının olmaması sebebiyle ulaşım sıkıntısı çeken mahalle sakinleri için 5 yıl süren bekleyişin ardından, mahallenin cesur muhtarı Yasemin Vatansever'in girişimleri sonucunda belediye otobüsleri mahalleye ulaşmaya başladı.

Mahalle muhtarı, ulaşım sorunlarına karşı başlattığı çözüm odaklı girişimlerle Bursa Büyükşehir Belediye'sine dilekçe gönderdi. Ancak mahallenin yollarının ulaşım şartlarına uygun olmaması sebebiyle otobüs hattının mahalleye bağlanması uzun bir zaman alarak gerçekleşti. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar kapsamında mahallenin ana caddeleri asfalt ile kaplanırken, otobüs güzergahları ve durakları da tamamlandı. Mahalle muhtarı, bu sevindirici gelişmeyi test etmek üzere mahalleye gönderilen otobüsü görür görmez durumu coşkuyla karşıladı. Otobüsü durdurarak şoföre eşlik eden muhtar, güzergah boyunca geçen mahalle sakinlerine korna çalarak sevincini ifade etti. Muhtar Yasemin Vatansever, mahalle sakinlerinin 5 yıl boyunca otobüsü beklediğini ve nihayet gelen otobüsle birlikte mahallede büyük bir sevinç yaşandığını dile getirdi. Otobüs hizmetinin mahalle için önemli bir adım olduğunu belirten Vatansever, "O gün otobüsün gelmesini beklemiyorduk. Bize de sürpriz oldu. Arkadaşlarımızla gördüğümüzde çok sevindik. Vatandaşlarımız 5 yıldır bu otobüsü bekliyordu. Sağolsun belediyemiz taleplerimizi olumlu bir şekilde değerlendirdi. Vatandaşlarımız ile birlikte test sürüşlerine katıldık. Yoldaki vatandaşlarımız el sallamaya başlayınca bizler de korna çalarak ilk test sürüşümüzü yaptı. Ulaşım dediğimizde akla yol ve araçlar geliyor. Evden çıktığımız anda ulaşım başlıyor. Vatandaşlarımız uzun süredir mahallemizin içerisine girmesi gereken bir otobüs beklentileri vardı. Vatandaşlarımızın memnuniyeti çok güzel. Tanıdık, tanımadık herkes bana mesaj atmaya başladı, farklı illerden de arayanlar oldu. Mahalle sakinleri bizlerle gurur duyduklarını söylediler. Biz de onlara minnettarız, onların sayesinde bu yerlere geldik. Otobüsün gelmesine inanın çok sevindiler. Çünkü uzun süreçler sonrası otobüsün gelmesi bizi çok mutlu etti. Asfalt çalışması tamamlandığında yaklaşık 10 ila 15 gün içerisinde otobüslerimizi kullanmaya başlayacağız. Hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

BURULAŞ Otobüs İşletme Müdürlüğü Başşoförü Mesut Köse, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın destekleri ile ve BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar’ın çabaları sonucu Bursa’da ulaşımı daha kaliteli ve konforlu hale getirmeyi hedefledik. Bu hedef doğrultusunda da ulaşımı olmayan Santral Mahallesi’ni ulaşım ağımıza bağladık. Muhtarımız Yasemin hanım ve mahalle sakinlerinin mutluluğunu gözlerinde görebiliyoruz. O gün güzergâhı otobüsle denemek için buraya geldik. Hangi güzergâh daha uygun olacak diye otobüsü test ederken böyle güzel görüntüler çıktı. Muhtarımız ve halkın heyecanı vardı, güzel tepkiler aldık. Bu tepkilerle bizler de mutlu olduk. El sallayanları, alkışlayanları gördük. Bu güzel tepkilere korna çalarak karşılık verdik. Bunlar da bizleri mutlu etti, hoş şeyler. İnşallah bu kaliteli ve konforlu ulaşımla ortaya daha da hoş şeyler çıkacak” ifadelerini kullandı.