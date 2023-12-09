3. Lig 1. Grupta mücadele eden Kafkasspor, Pazar günü Mersin’de Tarsus İdman Yurduna konuk olacak. Ligde topladığı 20 puanla 5. sırada yer alan Kafkas Kartalı, lige iyi bir başlangıç yapamayan ve küme düşme sınırında yer alan Tarsus İY karşısında da 3 puanı alan taraf olmak istiyor.

Geçtiğimiz hafta kendi sahasında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2. yarıda bulduğu gollerle Arguvanspor’u 2-1 yenen Kafkasspor, geride kalan 13 haftada 6 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik çıkardı. Kafkas Kartalı bir haftayı ise dinlenerek geçirmişti. Bu maçlarda rakip kaleleri 12 kez havalandıran ekibimiz, kalesinde ise 12 gol gördü.

SERİYE TAKMAK İSTİYOR

Bugüne kadar deplasmanda 6 maça çıkan Kafkasspor, bu maçlardan birini kazanırken, 2 maçta berabere kaldı. 3 maçta ise rakiplerine yenildi. Bu maçlarda rakip fileleri 3 kez havalandıran ekibimiz, kalesinde ise 8 gol gördü. Deplasman karnesi kötü olsa da son haftalarda büyük çıkış yakalayan Kafkasspor, son 3 maçında yenilgi yüzü görmedi.

TARSUS NASIL BİR TAKIM?

Tarsus İdman Yurdu ise bugüne oynadığı 12 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Bir maçta bay geçen ev sahibi ekip, bu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde ise 26 gol gördü. Ligde topladığı 6 puanla küme düşme hattında 15. sırada yer alan ekip, kötü gidişe bir türlü dur diyemedi.

Kendi sahasında bugüne kadar 6 maça çıkan Mersin ekibi bu maçlardan sadece 1 galibiyet alırken, bir maçtan beraberlik çıkardı. 4 maçta ise rakiplerine boyun eğdi.

İç saha maçlarında rakip fileleri 5 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 14 gol gördü. Tarsus tek galibiyetini ligin ilk haftasında Talasgücü karşısında 3-1’lik skorla almıştı.

MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?

Pazar günü 4200 seyirci kapasiteli Burhanettin Kocaman Stadyumunda oynanacak maç saat 14.00’de başlayacak.

HABER MERKEZİ