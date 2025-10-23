ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önümüzdeki haftalarda planlanan görüşmeyi iptal etmesinin ardından Washington yönetimi yeni bir açıklamada bulundu.

ABD'den Rusya'ya Yaptırım Kararı

Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenleyen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, “Bugün borsa kapanışının ardından ya da en geç yarın sabah, Rusya’ya yönelik yaptırımlarda ciddi bir artış açıklayacağız.” ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın hemen sonrasında ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’nın önde gelen petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil ile bağlı kuruluşlarını yaptırım listesine dahil etti.

İki ülke arasında gerilim giderek tırmanırken Putin'den yeni bir açıklama geldi.

Rusya'nın yaptırımları bir cevabı olacağını söyleyen Putin, şunları kaydetti:

"Yaptırımlar Ekonomimizi Etkileyemeyecek"

Yeni yaptırımlar Rus ekonomisini etkilemeyecek. Yeni ABD yaptırımları, Rusya üzerinde baskı kurma girişimidir. Kendine saygısı olan hiçbir ülke, baskı altında hiçbir şey yapmaz.



Yaptırımlar, dostane olmayan bir eylemdir ve Rusya-Amerika ilişkilerini güçlendirmez. Rusya ve Suudi Arabistan, tükettiklerinden daha fazla petrol satıyor; bu, Amerika Birleşik Devletleri için geçerli değil. Rusya'nın küresel enerji dengesine katkısı çok önemlidir.