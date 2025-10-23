İzmir’in Foça ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak ve Cumhuriyet mahallelerinde saat 12.30 civarında başlayan yoğun yağış, sel felaketine yol açtı. Sel suları birçok ev ve iş yerini bastı, çok sayıda araç su altında kaldı. Araçlarında mahsur kalan 5 kişi ise jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Otomobiliyle sel sularında sürüklenerek kaybolan kişinin 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu olduğu açıklandı. Kaptanoğlu'nun, menfez geçişi esnasında sel sularına kapılarak sürüklendiği ve kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, otomobili suya kapıldığı yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta buldu. Araç içinde yapılan kontrolde Bülent Kaptanoğlu bulunamamıştı.

Kaybolmadan Önce Kızıyla Konuşuyormuş

Edinilen bilgiye göre 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu, sel esnasında arabasını güvenli bir bölgeye geçmek istedi. Ancak bir anda yükselen sel suları, Kaptanoğlu’nun aracını sürükledi. Kaptanoğlu’nun olay anında kızıyla telefonda konuştuğu, yardım istediği öğrenildi. Yaşlı adamın telefonu suya düşünce bağlantıları kesildiği, ardından karşı komşusuna seslenerek yardım istediği anc