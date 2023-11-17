Olay Osmangazi'de metruk bir binadan meydana geldi. İddiaya göre 5 ay önce evi kiralayan Yasemin E., yaşadığı evde ısıtıcıyı açık bıraktı.
Isıtıcıdan çıkan yangın kısa sürede büyüyünce, 2 katlı binayı sardı.
Alevlerin teslim aldığı ev çökerken, 1,5 yaşındaki oğlu E.B.E.'yi kurtarmak isteyen anne, itfaiye ekiplerince evden çıkarıldı.
Anne Yasemin E.’nin vücudunda yanıklar oluşurken, 1.5 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.
İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, polis yangının çıkış nedenini öğrenmek için çalışmalarına devam ediyor.