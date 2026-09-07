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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, sürücü Mehmet Nedim S. kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Sollama yapan araca çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, otomobilin kontrolünü kaybetti. Kaldırıma çarpan otomobil, ardından takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Edinilen bilgilere göre kaza, Akhisar Mahallesi 266. Sokak üzerinde meydana geldi. Akhisar Mahallesi istikametinden Organize Sanayi Bölgesi yönüne seyir halinde olan Mehmet Nedim S. (53) yönetimindeki 16 AHJ 935 plakalı otomobile, iddiaya göre karşı şeritten sollama yapan bir araç nedeniyle tehlikeli anlar yaşandı.

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