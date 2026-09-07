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İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın büyümeden söndürülürken, bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Yangını fark eden vatandaşlar, alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Edinilen bilgilere göre yangın, Akhisar Mahallesi’nde bulunan otluk alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda alevler yükselmeye başladı.

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