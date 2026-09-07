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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çarpışmanın şiddetiyle elektrikli bisiklet sürücüsü Neşe D. ile 4 yaşındaki Moumen E. ağır yaralandı.

Cadde üzerinde seyir halinde olan Neşe D. (23) yönetimindeki elektrikli bisiklet, karşıdan karşıya geçmek isteyen Moumen E. (4)’ye çarptı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi.

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