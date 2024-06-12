Bursa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Bitlis’in Güroymak ilçesinde ‘Tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme’ suçuna karıştığı, ardından Bursa’ya kaçtığı tespit edilen K.E.’ye yönelik fiziki takip başlattı.

Jandarma ekipleri, Yenişehir’de olduğu tespit edilen K.E.'yi düzenledikleri operasyonda kıskıvrak yakaladı. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, K.E.’nin 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.