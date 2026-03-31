“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgüt üyeliği” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” iddialarıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan operasyon 31 Mart 2026 tarihinde yapıldı.

Başkan Mustafa Bozbey, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

Başkanlığının 2. yıldönümünde yapılan bu operasyonda 31 Mart’ın özel olarak seçilip seçilmediği ise merak konusu oldu.

Bilindiği üzere CHP’li diğer belediyelere bugüne kadar yapılan operasyonların çoğu Cuma sabahları yapılıyordu. Ancak Bursa’da ki operasyon Salı gününe denk geldi. Operasyon tarihinin tamamen bir rastlantı mı, yoksa bilerek mi seçildiğine yönelik bir açıklama yapılmadı.

Bazı CHP’li isimler 31 Mart vurgusunu ön plana çıkararak, “sübminal mesaj verildi” eleştirilerinde bulunmaya başladılar.

AK PARTİ’YE GEÇECEK İDDİALARI DA YİNE GÜNDEME GELDİ

Bir yandan 31 Mart eleştirisi yapılırken, diğer yandan Mustafa Bozbey’in Ak Parti’ye geçeceğine yönelik yapılan haberler yine tartışılmaya başlandı.

Operasyonun ardından sosyal medya sayfalarında binlerce kişi, başkan Bozbey’in operasyondan haberdar olduğu için AK Parti’ye geçmek için hamle yaptığını, ancak AK Parti’nin bunu kabul etmediğini iddia etmeye başladı.