Şayık, açılan tazminat davasının yanlışlıkla aileye yöneltildiğini belirterek geri çektiklerini ve yaşanan olaydan dolayı üzgün olduklarını ifade etti.

Ekrem Şayık açıklamasında, "Kasko firmasına açılacak dava yanlışlıkla aileye açıldı. Biz hatamızı fark ettik, hemen geri çektik. Ben de bir babayım, yaşanan olaya çok üzüldüm. Ama isteyerek olan bir durum değil, oğlum bir kaza yaptı. O da bu durumdan bir hayli etkilendi. Bu olayda en az karşı taraf kadar üzgünüm. Kendilerine başsağlığı diliyorum. Açılan bu yanlış davadan dolayı aileden özür diliyorum" dedi.

Öte yandan Şayık, yapılan haberler ve sosyal medyadaki paylaşımlar nedeniyle 18 yaşındaki oğlunun hedef haline geldiğini belirterek, "Yapılan haberler nedeniyle genç bir çocuk linç edilip tehdit altında kalıyor. Sonuç itibarıyla o da bir çocuk ve isteyerek yaptığı bir durum değil" ifadelerini kullandı.



Olay, 9 Ekim 2024 tarihinde Bursa'da meydana geldi. Basketbol maçı izledikten sonra evine dönmek isteyen 16 yaşındaki Zeynep Naz Sarıkaya, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığı sırada 18 yaşındaki E.Ş.'nin kullandığı kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın ardından kaçan sürücü, bir süre sonra polise giderek teslim oldu.

Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü, ilk olarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara yapılan itiraz sonrası yeniden gözaltına alınan E.Ş., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından, 'bilinçli taksirle hayati tehlikeye neden olacak şekilde yaralama' suçundan tutuklandı.



Kazaya ilişkin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntülerde, Sarıkaya'nın arkadaşıyla birlikte yayalara kırmızı ışık yandığı sırada karşıya geçmeye çalıştığı, arkadaşının gelen aracı fark ederek kolundan çekmek istediği ancak hızla gelen kamyonetin Sarıkaya'ya çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle çocuğun metrelerce savrulması ve arkadaşının yardıma koştuğu anlar kameralara yansıdı.