Başkan Zemci Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik yapılan siyasi operasyonların yeni bir halkası olarak bu sabah, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey’in göz altına alınması, doğrudan Bursalıların iradesine, demokrasiye ve hukuk devletine yönelik açık bir müdahaledir.

Sandıkta tecelli eden millet iradesini hiçe sayan, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik bu yaklaşım; asla kabul edilemez. Çünkü unutulmamalıdır ki; milletin iradesi yok sayılamaz.

Bursamızın Başkanı Bozbey hakkında yürütülen sürecin, 10 yıl öncesine ait olduğu iddia edilen dosya ile bugün ilişkilendirilerek yıllar sonra gündeme getirilmesi, hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Hukuk, siyaseti dizayn etmenin bir aracı haline getirilemez. Bu tür uygulamalar, adalet duygusunu zedelediği gibi, halkın hukuka olan güvenini de derinden sarsmaktadır.

Ayrıca;

Bursamızın Başkanı Sayın Mustafa Bozbey’in tam da Bursa Halkımızın iradesiyle seçildiği gün olan 31 Mart’ın ikinci yıl dönümünde, bir şafak operasyonu ile göz altına alınması asla kabul edilemez.

Kaçma şüphesi olmayan, çağrılsa ifadeye gidebilecek olan Bozbey Başkan, halkın arasında çalışan bir belediye başkanıdır. Bu operasyonun hukuki değil, tamamen siyasi olduğu apaçık ortadadır.

Bizler, halkın iradesini yok sayan her türlü girişimin karşısında durmaya devam edeceğiz. Demokrasiye, hukuka ve adalete olan inancımızla; Bursa halkının seçilmiş iradesine sahip çıkmayı sürdüreceğiz.

Bozbey Başkanımızın bir an önce serbest bırakılarak, görevinin başına dönmesi, vicdan sahibi her yurttaşın en temel beklentisidir. Bu doğrultuda; halkın iradesinin gasp edilmesine itiraz eden herkesi saat 19:00’da Bursa Büyükşehir Belediye Binası (Ankara Yolu) önüne bekliyoruz.

Unutulmamalıdır ki;

Hiçbir güç, halkın iradesinden üstün değildir."