Bursa'dan aldığı lüks otomobili ile memleketi Erzurum'a giden bir vatandaş, aracının yolda şanzıman arızası yaşamasıyla büyük bir dolandırıcılığa maruz kaldığını öğrendi. Vatandaş, Bursa'daki bir galeriden lüks otomobil satın aldıktan sonra Erzurum'a gitmek üzere yola çıktı. Ancak araç yolda şanzıman arızası verdi. Tamir için 70 bin TL harcayarak tekrar yola çıkan vatandaş, aynı arızayla tekrar karşılaşınca aracını bir ekspertiz servisine götürdü. Yapılan detaylı araştırmada, aracın şasi numarasının başka bir yurt dışından getirilen araçtan alındığı ve aslında 2011 model olan aracın 2012 model gibi gösterildiği ortaya çıktı. Vatandaş, 2,5 milyon TL ödeyerek aldığı aracın dolandırıldığını ve hukuki mücadele başlatacağını öğrenince büyük bir şok yaşadı.

Ekspertiz firmasının sahibi Eyüp Yavuz, olayı şu şekilde anlattı: "Ekspertiz işlemi için araç bize geldiğinde, aracın şasi numarasının bildirilenden farklı olduğunu tespit ettik. Ayrıca, aracın 2011 tescil olduğu halde 2012 model parçalara sahip olduğunu belirledik. Araçta yapılan incelemede orijinal şasi numarası bulundu ve bu aracın yurt dışından Türkiye'ye getirildiği ortaya çıktı. Araç üzerinde yapılan müdahaleler de tespit edildi."

Ekspertiz uzmanı Gürkan Aras da durumu değerlendirerek, "Bu araç açıkça kusurlu bir araç. Yurt dışından getirilen bir başka araçla numaralarını uyuşturarak satılmış. Yani aslında yasal bir araç değil. 2011 model olan araç, 2012 gibi gösterilmiş. Bu tür durumları engellemek için ekspertiz sürecinin daha dikkatli yürütülmesi gerekiyor. Bu araç daha önce yapılan ekspertizden de hatasız geçmiş."

Firma avukatı Sefa Çomaklı ise ilginç bir tesadüf yaşadığını belirterek, "Yaklaşık iki hafta önce Ankara'dayken Bursa'da bu aracı satın almak istedim. Ancak vazgeçip almadım. Şimdi burada aynı aracı gördüm. Çok şaşırdım. Biz de mağdur olabilirdik. Araç sahibine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Olayla ilgili olarak firma avukatı Sefa Çomaklı, bilirkişi raporuyla birlikte adli makamlara başvuracaklarını belirtti.