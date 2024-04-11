Olay, saat 11.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Gemlik yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul’dan Bursa istikametine doğru gitmekte olan Halil Dikilitaş (35) idaresindeki 16 BE 337 plakalı otomobilin motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı.

Emniyet şeridine çekti

Diğer sürücülerin de uyardığı otomobilin sürücüsü aracı emniyet şeridine çekti. İçinde 3 kişi bulunan otomobilde bulunan şahıslar araçtan indikten sonra otomobil bir anda alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Trafik kontrollü sağlandı

Araç yangını nedeniyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Gemlik geçişinde trafik 2 şeritten sağlandı. Aracın olay yerinden kaldırılması sonrasında ise trafik normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA