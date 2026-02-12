AK Parti kurucularından ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, katıldığı bir konferansta toplumun dindarlık anlayışında bir gerileme olduğunu ileri sürerek “Dindarlık şu anda herkesin kaçtığı bir noktaya geldi” dedi.

"MİLLET NAMAZI, BAŞÖRTÜSÜNÜ TERK EDİYOR"

Tam Demokrasi Platformu’nun düzenlediği konferansta konuşan Arınç, toplumun dini uygulamalardan uzaklaştığını öne sürdü. Arınç konuşmasında, şu ifadelere yer verdi: "Bu toplum aziz millet olmaktan çıktı. Dindarlık şu anda herkesin kaçtığı bir noktaya geldi. Millet Müslümanlığı bıraktı. Başörtüsünü terk ediyor. Namazı terk ediyor."

"TOPLUM NE İSE, PARLAMENTODAKİLER DE ODUR"

Arınç, toplumdaki değişimin siyasete de yansıdığını belirterek, dini değerlerin artık geçmişe göre daha az etkili olduğunu savundu. Toplumsal yapının siyaseti şekillendirdiğini belirten Arınç, "Toplum neyse onun ürettiği insanlar da parlamentoda. Siz bu toplumdan yeni bir uyanış, yeni bir diriliş beklemeyin" değerlendirmesinde bulundu.