Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde iddiaya göre alışveriş yapan müşteri, para üstünün eksik verildiğini öne sürerek iş yeri sahibiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlerine hakim olamayan müşteri, raftaki ürünlerden eline ne geçtiyse esnafa doğru fırlattı.

İş yeri sahibinin de müşteriye şişe fırlatarak karşılık vermesiyle ortalık adeta savaş alanına döndü. Tarafların birbirine şişe ve sandalyelerle saldırdığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, taraflar güçlükle sakinleştirildi. İş yerinde maddi hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.