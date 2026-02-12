Koçaslanlar Motorlu Araçlar Satış Direktörü Cemal Demirhan, yeni Renault Clio 6 modelinin 12-15 Şubat tarihleri arasında Renault Koçaslanlar İnegöl Showroom'unda gerçekleştirilecek etkinlikle tanıtılacağını açıkladı. Demirhan, "Yeni Renault Clio 6, B segmentinde yer almasına rağmen çok daha büyük bir otomobil hissiyatı veriyor. Özellikle kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay destekli OpenR 10.1" dokunmatik multimedya ekranı, kullanıcılarımıza kusursuz bir dijital deneyim sunuyor. İki farklı donanım paketiyle satışa sunduğumuz aracımızda; elektrikli ve auto hold fonksiyonlu park freni ile 4 farklı sürüş modu gibi gelişmiş özellikler bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Yeni Clio 6'nın, şehir içi performansı 5,1 litre 100 kilometrelik iddialı ortalama yakıt tüketimiyle dikkatleri üzerine çektiğine değinen Demirhan, "Yeni Clio 6 ile otomobil severlere hem teknolojiyi hem de konforu bir arada sunuyoruz. Bu heyecanı paylaşmak ve aracı bizzat deneyimlemek isteyen tüm misafirlerimizi 12-15 Şubat tarihleri arasında Bursa İnegöl Showroom'umuza bekliyoruz" İfadelerini kullandı.

Kaynak: İHA