BUSKİ Genel Kurulu’nda alınan zam kararının ardından, su ve atıksu tarifeleri yeni yıl itibarıyla güncellenmişti. Düzenleme kapsamında birim fiyatlar yükseltilirken, konut abonelerini ilgilendiren kademe sınırları da aşağı çekilmişti. BUSKİ, enflasyon verileri doğrultusunda tarife yapısında kapsamlı değişikliğe gitti.

YENİ TARİFE BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2025’te Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,89 arttı. Bu doğrultuda BUSKİ, su fiyatlarında yüzde 0,90 oranında artışa gitti.

Yapılan düzenlemeyle, yıl başında 33 lira 28 kuruş olarak belirlenen birinci kademe (12 metreküp ve altı) suyun metreküp fiyatı 33 lira 58 kuruşa yükseltildi. Atıksu bedeli ise 16 lira 64 kuruştan 16 lira 79 kuruşa çıkarıldı.

Öte yandan TÜİK, Ocak ayı enflasyonunun aylık bazda yüzde 4,84 olduğunu açıklamıştı. Bu nedenle önümüzdeki fatura döneminde su fiyatlarının Ocak ayı TÜFE oranında yeniden artırılması bekleniyor.