Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi, ‘Mavi Gezegen Piyano Farkındalık Konserleri’ne ev sahipliği yaptı. Orman yangınlarının yalnızca ağaçları değil; yaşam alanlarını, anıları ve geleceği nasıl tehdit ettiğinin ifade edildiği konserde, Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi ve Elena Çekiç Müzik Akademisi’nin öğrencileri umudun sesi oldu.

Salonun tamamen dolduğu etkinliği; Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Gökçe Güney, Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Meclis Üyesi Ata Erk Şanlı, Bilecik Belediyesi Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve eşi Berat Subaşı, Başkan Yardımcıları Yaşar Külhan ve Bilen Gökten ile müze bağışçısı aileyi temsilen Fethiye Sanlıkol birlikte izledi.

İki bölümden oluşan konserde yaklaşık 50 çocuk sahne alarak piyano resitalleri ve koro performanslarıyla yeteneklerini sergiledi. Sahne performanslarıyla konuklardan tam not alan minikler, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

NİLÜFER BELEDİYESİ’NDEN TAM DESTEK

Konserin sonunda konuşan Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Gökçe Güney, çocukları performanslarından dolayı kutlayarak, “Güzel çocuklarımız bizlere çok etkileyici bir akşam yaşattı. Böylesine anlamlı bir projeye ev sahipliği yapmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

Programda konuşan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik ve Lefkoşa’nın ardından Bursa’da çocuklarla bu yolculuğa devam etmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Müzenin atmosferinden etkilendiğini belirten Subaşı, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve ekibine teşekkürlerini sundu. Bugünkü projenin çıkış noktasından da bahseden Subaşı, şunları söyledi:

“Sanat akademimiz uzun yıllardır devam ediyordu ancak son dönemde yaşadığımız olumsuz orman yangınları sonrası ekibimle birlikte ‘Hadi bu ses çocuklardan yükselsin’ dedik. Doğa anaya duyduğumuz sevgiyi ritimlerimizle ve o neşeli sesimizle duyurmak istedik.”

“YENİ BİR NESİL YETİŞTİRİYORUZ”

Elena Çekiç Music Academy sahibi Elena Çekiç ise Türkiye’nin her yaz karşılaştığı yangın sorununa sanat yoluyla dikkat çekmenin önemine değindi. Çekiç, “Çocukların bu projeye katılmasıyla aslında hep birlikte yeni bir nesil yetiştiriyoruz. Onlara doğaya ve hayata karşı doğru değerleri aşılıyoruz” dedi.