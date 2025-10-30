

Göynüklü Mahallesi Çiftlik Sokak’ta meydana gelen yangın, öğle sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alevleri fark eden ev sahipleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine zamanında gelen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle mutfakta ağır hasar meydana geldi.



Evde bulunan M.S. (78) ve F.S. (77), yoğun dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çift, tedbir amaçlı Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.