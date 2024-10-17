Bursa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde trafik kurallarını ihlal eden sürücülere karşı denetimlerine devam ediyor. Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi'nde yapılan radar ve alkol kontrolünde araçlar tek tek durdurularak kontrol edildi. Hız sınırını aşan ve alkollü olduğu belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Yüksek hız ve alkol kontrolünde durdurulan 16 F plakalı otomobilin sürücüsü 21 yaşındaki E.O., 103 kilometre hızla radara yakalandı. Alkol testinde ise 1.73 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hem hız sınırını aşan hem de alkollü araç kullanmaktan ehliyeti alınan E.O., yaşadığı şok ve stresle oturup ağlamaya başladı. E.O.'ya alkollü araç kullanma nedeniyle 6 bin 439 lira, hız ihlali nedeniyle ise 1506 lira para cezası kesildi. Ehliyetine 6 ay süreyle el konulan E.O., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.