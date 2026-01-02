Yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyen vatandaşlar özellikle gram ve çeyrek altındaki son durumu yakından izliyor. Açıklanan güncel rakamlara göre gram altın 6301.87 liradan satışa sunulurken, 22 ayar altın 5948.09 lira seviyesinden işlem görüyor. 14 ayar altının satış fiyatı ise 4583.43 lira olarak kayıtlara geçti. Piyasada en fazla ilgi gören ürünlerden biri olan çeyrek altın 10289 liradan alıcı bulurken, eski tarihli çeyrek altın 10094 liradan işlem görüyor. Yarım altının satış fiyatı 20584 lira olarak belirlenirken, tam altın 40980 liradan Kapalıçarşı tezgahlarında yerini aldı.

Kaynak: HABER MERKEZİ