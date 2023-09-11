Orhaniyespor tarafından Sevinç Kağıt ve Orman Ürünleri sponsorluğunda İnegöl Şavşatlılar Derneğinde düzenlenen Uluslararası Bursa 8. Elo Satranç Turnuvası görkemli bir ödül töreni ile sona erdi. 13 farklı ilden sporcuların katıldığı organizasyonda ödül törenine İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın, Orhaniyespor Başkanı Tevfik Demirhan, İnegöl Şavşatlılar Derneği Başkanı Murat Aydın, Posofluluar Derneği Başkanı Mahsuni Canbay, Sponsor firma sahibi Ergin Sevinç, Orhaniyespor ve Ortakçı Orhaniyespor yöneticileri katıldı. Dereceye giren sporculara 7500 TL nakdi ödülün yanı sıra kupa, madalya ve süpriz ödüller dağıtıldı. Turnuva sonunda açıklama yapan Orhaniyespor Kulüp Başkanı Tevfik Demirhan: "Satranç branşımızla ilgili faaliyetlere hız kesmeden devam edeceğiz. Orhaniyespor olarak Satranç Turnuvası organizasyonlarımızı artıracağız. Bu turnuvamiza ev sahipliği yapan Şavşatlılar Derneğine ve sponsorumuz Ergin Sevinç'e teşekkür ediyoruz." dedi.