Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karacabey ilçesinde uzun yıllardır süregelen su taşkınlarına neden olan altyapı sorununu çözmek amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi. Karacabey Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana gelen ve her yağmur sonrası iş yerlerini sular altında bırakan bu sorun, BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından çözüme kavuşturuldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin güçlü altyapılara sahip olması için yoğun bir şekilde çalışmalar yürütüyor. Avrupa Yatırım Bankası'ndan temin edilen kredi ile ilçelerde büyük ölçekli yatırımları hayata geçiren belediye, aynı zamanda bölgesel odaklı altyapı sorunlarını da çözüme kavuşturuyor. Bu bağlamda Karacabey ilçesindeki Karacabey Küçük Sanayi Sitesi'nin altyapı sorunlarına çözüm getirildi.

Başkan Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, 12 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı ile 20 kilometrelik içme suyu imalatının gerçekleştirildiğini belirtti. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 20 bin tonluk sıcak asfalt kaplama işlemlerinin hızla devam ettiğini ifade etti.

Başkan Aktaş, ilçelerde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla Bursa'nın Türkiye'de altyapıda örnek bir şehir olacağını vurgulayarak, sağlıklı bir altyapı ağına sahip şehirlerin yaşanabilirlik açısından önemli olduğunu belirtti. Bu projelerle birlikte Bursa'nın altyapı konusundaki sorunlarının çözüme kavuşturulması hedefleniyor.