Hatay Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu 2 gün boyunca süren yağışlarda metrekareye yaklaşık 75 kg su düşmesi sonucu yaşanan olumsuzluklara 153 araç ve 620 personel ile müdahale etti.HATAY (İGFA) - İtfaiye Dairesi Başkanlığı; Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinesinde 15 ilçede su baskını, kurtarma, bina-konteyner yangını, arazi-okul-elektrik trafosu-direk yangınları, ağaç-araç yangınları, heyelan, yıldırım düşmesi, trafik kazası, kanal tepmesi, ağaç ve direk devrilmesi, asansör vakası gibi 233 vakada vatandaşların yardımına koştu.

Alo 112, 153 ve 185 HATSU hattına iletilen sorunların çözümü için seferber olan HBB ekipleri, Antakya’da bulunan Emlak Konut, Yakutiye, Katar ve Silivri Konteyner Kentlerde; Kırıkhan Albayrak 2 Konteyner Kent’te ve Hassa İsveç Çadır Kent’te vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla gece boyu çalışmalarda bulundu. Ekipler, vatandaşların riskli alanlardaki tahliyesini de gerçekleştirdi.

Defne ilçesine bağlı Sümerler Mahallesi’nde yağmur sularının sürüklediği atıklar nedeniyle ana yol üzerindeki yağmur suyu deşarj hatlarında ve mazgallarda oluşan tıkanıklar giderilerek ani su taşkınlarını önlendi.

İtfaiye Daire Başkanlığı koordinasyonunda, HATSU Genel Müdürlüğü, Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Makine İkmal Bakım ve Onarım Hizmetleri, Ulaşım, Otobüs, Zabıta, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar, Çevre Koruma ve Kontrol, İklim Değişikliği Dairesi Başkanlıklarına bağlı tüm birim ve personellerinin iş birliğiyle çalışmalar özverili bir şekilde yürütüldü.

HATSU 2 gün boyunca süren yağışlar süresince 769 arızanın onarımını yaparken AFAD ve Jandarma ekipleri de il genelinde çok sayıda vakaya müdahalede bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok ilin yanında Hatay için de uyarıda bulunmuş, “turuncu alarm” verilmişti.