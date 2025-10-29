

Yıldırım Belediyesi'nin sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyon, Kaplıkaya Cazibe Merkezinde gerçekleştirildi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Suat Sezer, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Selim Yolgeçen ve Osmangazi Belediye Başkan Vekili Fatih Karayılan, BASKF Onursal Başkanı Ayhan Barışcı, yine BASKF eski başkanları Cemal Vardar ve İlhan Satık'ın da hazır bulunduğu organizasyona federasyonun taban birliklerinin başkanları ve spor kulüplerinin başkanları da büyük ilgi gösterdi.



Hakemler, gözlemciler, futbolcu ve sağlıkçıları temsil eden tüm taban birliklerinin temsil edildiği toplantı oldukça verimli geçti.

BASKF Başkanı Çetin Yıldız, taban birliklerinin beklentilerine göre bir yönetim şekli ortaya koyduklarını söyleyerek, "Biz bir ve beraber olursak aşamayacağımız hiç bir engel yoktur. Tüm birliklerimiz inanılmaz bir özveri ile çalışıyor. Sürekli istişare halindeyiz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri sorunların çözümü noktasında hizmet yürüttük. Bundan sonra da hep böyle olacak" diye konuştu.



BASKF Başkanı Çetin Yıldız'ın ardından birlik ve beraberlik yemeğine katılan protokol üyeleri ve taban birliklerinin başkanları selamlama konuşmaları yaptı. Yenilen yemeğin ardından ise fikir alışverişinde bulunuldu.



Gecenin sonunda ise Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile BASKF eski başkanlarına ve Yıldırım Gazetesi'ne yaptıkları katkılar nedeniyle teşekkür plaketleri takdim edildi.