AK Parti Söğüt İlçe Danışma Meclisi toplantısı İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

İlçe başkanlığı binasında düzenlenen AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplantısı, partililerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, ilçenin kalkınması ve partinin hedefleri doğrultusunda yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Söğüt İlçe Danışma Meclisimizi, birlik ve beraberlik içinde verimli bir şekilde gerçekleştirdik. İlçemizin gelişimi ve partimizin hedefleri doğrultusunda ortaya koydukları özverili çalışmalardan dolayı başta Söğüt İlçe Başkanımız Mustafa Büyükgüner olmak üzere, tüm Söğüt İlçe Teşkilatımıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi. Yıldırım, Türkiye’nin daha güçlü bir gelecek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam edeceklerini de vurguladı.