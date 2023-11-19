11 Kasım cumartesi günü Suriye uyruklu Hasnaa Hecazi ile Naji T. çiftinin kızları Şehit T., annesi ve erkek kardeşiyle, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi 1’inci Bülbülce Sokak'ta oturan babaannesinin evine ziyarete gitti.

Burada bir süre oturan Şehit T., aynı mahallede yaşayan amcasına gideceğini söyleyip, evden çıktı.

Yaklaşık 30 dakika sonra kayınbiraderinin evine giden Hasnaa Hecazi, kızının hiç gelmediğini öğrenince onu cep telefonundan aradı.

Telefonu kapalı olan Şehit T.'den, gece boyunca haber alamayan aile, polise ihbarda bulundu.

Selimiye Mahallesi'ndeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, Şehit T.’nin ailesiyle birlikte babaannesine geldiği görüntüler ile evlerinin hemen yanında sürekli gezinen plakası okunamayan iki araç tespit etti.

Polis, anne ve babası tarafından, erkek arkadaşı ve sevgilisi olmadığı öne sürülen ve açık lisede okuduğu öğrenilen genç kıza, cep telefonu ile yaptığı görüşmelerden yola çıkarak ulaşmaya çalışırken, ailenin avukatı Özgür Coşkun, “Kamera kayıtları inceleniyor şüpheli durumlara rastlanıyor. Kız evden çıktıktan sonra, bir arabanın iki kere sokaktan geçtiği, sokakta duraksadığı görüntüler dikkat geçiyor. Emniyet güçleri tarafından 120-130 kameranın görüntüsü incelendi. Hala daha kıza ulaşılamıyor” şeklinde konuştu.

‘KAÇIRILMIŞ OLABİLİR’

Aynı bölgede, yakın tarihte 3 kızın daha kaybolduğunu belirten avukat Coşkun, 8 gündür kayıp olan Şehit T.’nin, kaçırılmış olabileceğini söyleyerek, “Olayla ilgili emniyet güçleri her türlü araştırmayı yapıyor ama burada bizim toplumsal desteğe ve kamu desteğine ihtiyacımız var. Olayları bilen, duyan, kızı gören, fotoğrafından tanıyabilecek olan insanların bizlere haber vermesini talep ediyoruz. Şüpheli çok hareket var. Aracın beklemesi, çocuğun bir anda sokak arasına girip kaybolması, plakanın okunamaması değerlendirildiğinde kaçırılma olayı söz konusudur. Bir ay sonra bu kız çocuğunun, inşaatta ölmüş halde bulunduğunu, bir bahçede ölmüş halde bulunduğunu duymak istemiyoruz. Emniyet güçlerine başvurumuzu yaptık” ifadelerini kullandı.