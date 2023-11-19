Yeni yıla girmeye hazırlanan onlarca asgari ücretli işçi için hükümetin maaş zammı açıklaması dikkat çekiyor. Ancak aynı dönemde profesyonel çalışanların maaşlarında %400'lük büyük bir artış gözlemleniyor. İstikrarsız piyasa koşulları, asgari ücretli çalışanların geçimini zorlaştırır tüm sektörlerde enflasyon nedeniyle artan fiyatlarla baş etmek isteyen çalışanlara İstanbul İnşaat Müteahhitleri Birliği Genel Sekreteri tarafından bu sabah müjdeli bir haber geldi. İnşaat sektöründeki işçilere yapılan açıklamada maaşlara %400 oranında zam yapıldığı duyuruldu.

Günlük Usta Ücreti Artık 3.000 TL'nin Üzerinde!

Son yıllarda işgücü açığı çeken inşaat sektörü, vasıflı ve vasıfsız işçileri çalıştırmak için asgari ücretin %400'ünün üzerinde zam yapmayı planlıyor. Fakat gerekli personel seviyesine ulaşmakta zorlanıyor. İstanbul İnşaat Müteahhitleri Birliği'nin yaptığı açıklama, sektördeki vahim durumu gözler önüne seriyor. İnşaat sektöründe nitelikli ve niteliksiz işgücü bulmak giderek zorlaşıyor. Usta bulma konusundaki zorluklar, projelerin aksamasına neden oluyor. Usta ücretleri günlük 3.000 TL ile 3.500 TL arasında değişiyor. Şu anda çimento taşımacılığı yapan niteliksiz işçilerin günlük ücreti ise 1.500 TL ile 2.000 TL arasında değişiyor. Dövizle ödenen maaşlar ise ilgi çekici hale geliyor!

Yeni yıl öncesinde yapılan zamla birlikte inşaat sektöründe çalışmak isteyenler aylık asgari ücretin katı kadar günlük ücret ödemek zorunda kalacaklar. Ancak bazı inşaat şirketleri, vasıflı ve vasıfsız işçi bulmanın zorluğundan şikayetçi ve "gençlerin üniversite eğitimini ve teknik işleri kariyerinin ortasındaki işçilere tercih ettiğinden" bahsediyorlar. Artan işgücü hareketliliği ile birlikte yurtdışında dövizle ödenen maaşlar vatandaşlar için daha çekici hale geliyor. Ancak bu durum, yerel işgücü piyasası için sorunlara yol açabilir.