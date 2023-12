Bursa’da insani yardım amaçlı Anadolu Feneri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruldu. 13. 12. 2023 tarihinde kuruluş kaydı yapılan dernek 16.060.082 kütük numaralı ve 0691511403 vergi numarasıyla resmiyet kazanmış oldu.

Geçici Başkanlığını Kezban Sancar’ın yaptığı dernek Bursa İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nde tutulması zorunlu defterlerini onaylatıp DERBİS şifresi aldıktan sonra çalışmalarına başladı.

Kamuoyu ile derneğin amacı ‘’Türk Vatanı ve milletinin ebedi varlığını ve yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen Anayasamızın öngördüğü esaslar ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma şuurunu geliştirmek, toplumun sosyoekonomik düzeyini yükseltmek, tarihi ve kültürel değerlerimizin korunması ve tanıtılmasına katkıda bulunmak, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek,

Yurt içinde yurt dışında, olağan ve olağanüstü zamanlarda; savaş, deprem, sel, yangın ve sair nedenlerle yardıma muhtaç duruma düşen bütün insanlara gıda, giyim, temizlik maddesi, yakacak, kira, barınma, sağlık, eğitim, iş kurma, durum ve şartların gerektirdiği biçimde ve imkanlar ölçüsünde ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun amaç başlıklı 1.maddesindeki faaliyete yönelik amacı ile aynı amacı gütmektedir. Derneğimiz herkese eşittir.

Derneğin amaç edindiği yardım ve hizmetler herkesin yararına açık olup, belli bir yöre veya kitle ile sınırlı değildir. Bu nedenle amaç edinilen yardım ve hizmetler yönünden renk, dil, din, ırk, mezhep, siyasi veya felsefi görüş, sınıf, cinsiyet, bölge, ülke ve benzeri hiçbir ayrım yapmaksızın herkesin yardımına koşar. Dernek hiçbir şekilde siyasetle uğraşmaz.’’ Şeklinde paylaşıldı.

Başkan Kezban Sancar, şubeli olarak kurulan Anadolu Feneri’nin dernek amacını gerçekleştirmek için;

‘’Yardıma muhtaç, yoksul, kimsesiz, dul, yetim, öksüz, sokak çocukları, sokakta kalmış her yaşta insanı, hastaları, yurdundan ayrı kalmışları, mültecileri, yolda kalmışları himaye eder ve her türlü ayni ve nakdi yardım yapar. Bu yardımların gerçekleşmesine katkı sağlayacak huzur evi, barınma evi, sığınma evi, sokak çocuklarına ve engellilere yönelik rehabilitasyon merkezleri, aşevleri, kesimhaneler, kreşler, misafirhaneler açar, çadır kentler, lojistik merkezleri, sosyal amaçlı mağazalar ve sair tesisler kurar, işletir ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine yönelik yemek dağıtımında bulunur ve bununla ilgili hizmet satın alır.

Özellikle Yurt içinde gerçek anlamda yoksulların tespiti için çalışmalar yapar ve bu amaçla bir birim oluşturur, mahalleler bazında ülkenin bir yoksulluk haritası yaptırır ve yoksullara yardım edecek kişi, kuruluş ve kardeş aileler belirler. Bu cümleden olarak yurt içinde ve yurt dışında insani yardım, eğitim, kültür vb. konularda ülkemizin ve kültürümüzün tanıtımına katkıda bulunmuş olanlardan hastalık, yaşlılık vb. sebeplerle ihtiyaç sahibi durumuna düşmüş olanları belirler ve yardım yapar. Böylece ihtiyaç sahiplerine onlar başvurmadan da gıda, kira, barınma, konut, yakacak, giyecek, temizlik malzemesi, iş kurma, ev eşyası yardımında bulunur, bu konularda organizasyonlar yapar, yapılanlara da katılır.’’ Olarak açıkladı.

İlk genel kurulunda Bursa’da marka isim olarak bilinen ve başkanlığını Ensar Seyhan’ın yaptığı Anadolu Dernekleri Federasyonu bünyesinde yer almayı planlayan Anadolu Feneri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini Ağrı Tutak’ta faaliyetini yürüten Anadolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’de destekliyor.