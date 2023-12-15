 Bursa’da  insani  yardım  amaçlı  Anadolu  Feneri  Sosyal  Yardımlaşma  ve Dayanışma Derneği  kuruldu. 13. 12. 2023  tarihinde  kuruluş  kaydı  yapılan  dernek  16.060.082  kütük numaralı  ve  0691511403  vergi  numarasıyla  resmiyet  kazanmış  oldu.  

Sosyal Medya Otel Müşteri Hizmetlerinin Tatilciler için Önemi Sosyal Medya Otel Müşteri Hizmetlerinin Tatilciler için Önemi

Geçici  Başkanlığını  Kezban  Sancar’ın  yaptığı  dernek  Bursa  İl  Sivil  Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nde  tutulması  zorunlu  defterlerini  onaylatıp  DERBİS  şifresi  aldıktan  sonra çalışmalarına  başladı.

        Kamuoyu  ile derneğin amacı ‘’Türk Vatanı  ve milletinin ebedi  varlığını  ve yüce Türk Devletinin bölünmez   bütünlüğünü  belirleyen  Anayasamızın  öngördüğü esaslar  ve  Atatürk  ilkeleri  doğrultusunda sosyal  sorumluluk  bilincini, yardımlaşma ve dayanışma şuurunu geliştirmek, toplumun  sosyoekonomik düzeyini yükseltmek, tarihi ve kültürel değerlerimizin korunması  ve tanıtılmasına katkıda bulunmak, milli  birlik  ve beraberliğimizi  pekiştirmek,

        Yurt  içinde yurt dışında, olağan ve olağanüstü zamanlarda; savaş, deprem, sel, yangın ve sair  nedenlerle yardıma muhtaç duruma düşen bütün insanlara gıda, giyim, temizlik maddesi, yakacak, kira, barınma, sağlık, eğitim, iş kurma, durum ve şartların gerektirdiği biçimde ve imkanlar ölçüsünde ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak, 3294 Sayılı  Sosyal  Yardımlaşma  ve  Dayanışmayı  Teşvik  Kanunu’nun amaç  başlıklı  1.maddesindeki  faaliyete  yönelik  amacı  ile  aynı amacı gütmektedir. Derneğimiz  herkese  eşittir.

        Derneğin amaç edindiği yardım ve hizmetler herkesin yararına açık olup, belli bir yöre veya kitle ile sınırlı değildir. Bu nedenle amaç edinilen yardım ve hizmetler yönünden renk, dil, din, ırk, mezhep, siyasi veya felsefi görüş, sınıf, cinsiyet, bölge, ülke ve benzeri  hiçbir  ayrım yapmaksızın herkesin yardımına koşar. Dernek  hiçbir  şekilde  siyasetle  uğraşmaz.’’ Şeklinde paylaşıldı.

        Başkan  Kezban  Sancar, şubeli  olarak kurulan Anadolu Feneri’nin dernek  amacını  gerçekleştirmek  için; 

‘’Yardıma  muhtaç, yoksul, kimsesiz, dul, yetim, öksüz, sokak çocukları, sokakta  kalmış  her  yaşta insanı, hastaları, yurdundan ayrı  kalmışları, mültecileri, yolda kalmışları  himaye  eder  ve her  türlü  ayni  ve nakdi  yardım yapar. Bu yardımların  gerçekleşmesine katkı  sağlayacak  huzur evi, barınma evi, sığınma evi, sokak çocuklarına ve  engellilere yönelik  rehabilitasyon  merkezleri, aşevleri, kesimhaneler, kreşler, misafirhaneler  açar, çadır  kentler, lojistik merkezleri, sosyal  amaçlı  mağazalar  ve sair tesisler  kurar, işletir  ve bu tür  müesseselere her  türlü  ayni  ve  nakdi  yardımda bulunur. Ayrıca ihtiyaç  sahiplerine  yönelik  yemek  dağıtımında bulunur  ve  bununla ilgili  hizmet satın  alır.

        Özellikle Yurt içinde gerçek anlamda yoksulların tespiti için çalışmalar yapar ve bu amaçla bir birim oluşturur, mahalleler bazında ülkenin bir yoksulluk haritası yaptırır ve yoksullara yardım edecek kişi, kuruluş ve kardeş aileler belirler. Bu cümleden olarak yurt içinde ve yurt dışında insani yardım, eğitim, kültür vb. konularda ülkemizin ve kültürümüzün tanıtımına katkıda bulunmuş olanlardan hastalık, yaşlılık vb. sebeplerle ihtiyaç sahibi durumuna düşmüş olanları belirler ve yardım yapar. Böylece ihtiyaç sahiplerine onlar başvurmadan da gıda, kira, barınma, konut, yakacak, giyecek, temizlik malzemesi, iş kurma, ev eşyası yardımında bulunur, bu konularda organizasyonlar yapar, yapılanlara da katılır.’’ Olarak açıkladı.

İlk  genel  kurulunda Bursa’da marka  isim  olarak  bilinen  ve  başkanlığını  Ensar Seyhan’ın  yaptığı  Anadolu  Dernekleri  Federasyonu  bünyesinde  yer  almayı  planlayan  Anadolu Feneri  Sosyal  Yardımlaşma  ve Dayanışma  Derneğini  Ağrı  Tutak’ta faaliyetini  yürüten Anadolu  Sosyal  Yardımlaşma  ve  Dayanışma  Derneği’de  destekliyor.   