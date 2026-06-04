Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi'nde caminin kubbesi üzerine kurdukları yuvayla mahalle sakinlerinin sevgisini kazanan leylek çiftinin yavruları dünyaya geldi. Baharın habercisi olarak bilinen leyleklerin yuvasındaki hareketlilik, görenlerin yüzünü güldürdü. Yumurtalardan çıkan minik yavrularını büyük bir özenle koruyan anne leylek, sıcak havanın etkisini artırdığı saatlerde dikkat çeken bir davranış sergiledi. Yuvada bulunan yavrularının üzerine kanatlarını açan anne leylek, adeta şemsiye görevi görerek onları güneşin yakıcı ışınlarından korumaya çalıştı.



Ortaya çıkan görüntüler, izleyenlere "anne yüreği sadece insanlarda değil, hayvanlarda da aynı fedakârlıkla atıyor" dedirtti. Anne leyleğin yavrularına gölge olmak için uzun süre kanatlarını açık tutması, doğanın en saf ve etkileyici anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Mahalle sakinleri her yıl aynı bölgeye gelen leyleklerin bu yıl da yuvalarına kavuşmasından mutluluk duyduklarını belirtirken, yavruların sağlıklı şekilde büyümesini heyecanla takip ettiklerini söyledi.