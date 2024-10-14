

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslar üzerinde operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak, 8 gün boyunca aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda, 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan hakkında 81 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ç.I., 'Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına" sebebiyet verme suçundan hakkında 56 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Y.E., 'Hırsızlık' suçundan hakkında 39 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.N., 'Yağma' suçundan 19 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.D. ve çeşitli suçlardan farklı yıllarda aranan toplam 401 aranan şahıs yakalandı.

Kaynak: İHA