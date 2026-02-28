Edinilen bilgiye göre, olay sırasında arkadaşına şaka yapmak isteyen bir kişi, çakmakla eline ateş yaklaşınca kolanyadan dolayı vatandaşın eli alev aldı.

Vatandaş, refleksle ellerini sallayarak yangını söndürdü ve kısa süreli panik yaşandı. Şakanın ardından mağdur vatandaş, arkadaşına tepkisini gösterdi. Her iki elinde de yanıklar oluşan kişi, kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi olurken, yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görgü tanıkları, olayın kısa süreli ve büyük bir zarara yol açmadan sona erdiğini belirtti.