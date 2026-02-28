Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi, Cemal Nadir Caddesi üzerinde bir şahsın bölgede iki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edildi. Durumu fark eden vatandaşlar şahsa tepki gösterirken, olay yerinde bulunan bir taksi kahyası çocukları kalabalığın arasından uzaklaştırarak güvenli bir noktaya götürdü.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri, şüpheliyi kısa sürede kontrol altına aldı. Gözaltına alınan şahıs kelepçelenerek polis aracına bindirildi ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Öte yandan gözaltına alınan şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı açıklandı.