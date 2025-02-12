Mudanya ATV Offroad Grubu'nun düzenlediği etkinlikte, 15 kişilik bir ATV tutkunları grubu, karlı bir günde Çepni zirvesine doğru zorlu bir yolculuğa çıktı. Mudanya merkezde bir araya gelen grup, kar kalınlığının bazı yerlerde 40 santimetreye kadar ulaştığı Çepni Mahallesi tepelerine doğru yola çıktı. ATV meraklıları, Işıklı Mahallesi'ni geçtikten sonra karla kaplı ve zorlu yollarla Çepni kırsal mahallesinin tepelerine ulaşmayı başardı.



Aşırı kar yağışının tadını çıkaran grup, hem karla hem soğukla, fakat zevkli bir ortamda yollarına devam etti. Etkinlik, grubun yoğun kar yağışı altında zor anlar yaşamasına sahne oldu. Karın lapa lapa yağması ve görüş mesafesinin yer yer 2 metreye kadar düştüğü sis, ortama ayrı bir keyif ve adrenalin kattı.

Saatler süren yolculuk sonrası soğuğa karşı direnci düşen grup mola verip ateş yaktı. Zaman zaman ıslanan çorap ve eldivenlerini ATV egzozundan çıkan sıcaklıkla ısıtmaya çalıştılar. Dönüş yolunda Çepni Mahallesi hizmet binasında da ikinci mola veren grup, içeride yanan döküm sobanın etrafında ısınarak sıcak çaylarını yudumladı ve mahalle sakinleriyle keyifli ve samimi bir sohbetin ardından Mudanya'ya doğru yola koyuldu.



Organizatör Seçkin Akpınar, grup üye sayısının 30 kişiye ulaştığını ve bu sayının her geçen gün arttığını belirtti. Gençlerin bu spora olan ilgisinin yüksek olduğunu ve her gittikleri yerde meraklıların sorularını yanıtlayan grup üyeleri, ATV off-road sporu sayesinde kısa sürede samimi bir iletişim kurduklarını ifade ettiler.