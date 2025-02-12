Sosyal medya hesaplarından başlatılan kampanya da sorunlar ve çözüm önerileri iletildi. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

“Tekrar Yeşil İnegöl!

İnegöl’ün hava kalitesi, özellikle kış aylarında sağlıklı seviyelerin çok altına düşüyor. Bunun yanı sıra, sanayi atıkları derelerimize karışıyor, metal işleme ve kaplama tesislerinden çıkan elektroliz edilmiş sular kontrolsüz şekilde kanalizasyonlara ve doğaya bırakılıyor.

Bu çevre felaketine karşı sessiz kalmayacağız! Federasyonumuza bağlı 16 dernek ile birlikte güçlü bir kamuoyu oluşturarak yetkililerin elini güçlendirmek, çevreyi kirleten işletmelere daha etkili yaptırımlar uygulanmasını sağlamak için harekete geçiyoruz.

Çözüm önerilerimiz:

- Organize sanayi bölgelerinin Yeşil OSB çalışmalarına hızla başlaması.

- İmaskop Projesi ile şehirle bütünleşmiş ve kırsal mahallelere kurulmuş denetimsiz atölyelerin dönüştürülerek çevreye zarar vermeyecek hale getirilmesi.

- Çevre dostu işletmeleri teşvik etmek ve doğaya zarar verenleri İnegöl basını aracılığıyla duyurmak.

- İnegöl Ticaret Odası, OSB yönetimleri, iş insanı dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar düzenleyerek ortak bir çözüm üretmek.

Başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, İnegöl Belediye Başkanı, İnegöl Kaymakamı ve Bursa Valisi olmak üzere tüm yetkilileri bu süreci desteklemeye ve birlikte yeşil bir İnegöl için adım atmaya davet ediyoruz!

Sen de destek ver! Paylaşarak farkındalık oluştur, temiz hava soluyacağımız bir İnegöl için bizimle birlikte ol!”

Kaynak: HABER MERKEZİ