Bursa’da dün sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış ve şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Gemlik ilçesinde fırtına nedeniyle denizdeki dalgalar yükseldi. Sahile demirli balıkçı tekneleri yükselen dalgalar nedeniyle karaya vurdu. 8 balıkçı teknesi maddi hasar alırken, zararın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Her sene yaşanan fırtınalara karşı önlem alınması gerektiğini ifade eden balıkçı Cemil Kazan şu ifadelere değindi:

Karayel fırtınası ve olumsuz hava koşullarından dolayı teknelerimiz alabora oldu. Limanın kafasında da alabora olan tekneler var. Biz yetkililerden her sene olan bu fırtınalara önlem almalarını istiyoruz. Batan çok sayıda teknemiz var. Arkadaşlarımız çıkarmak için çaba sarf ediyor.