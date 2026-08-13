İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NTV canlı yayınında Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Çiftçi, Ankara, Sakarya ve Antalya’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, örgüt lideri Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Operasyonun özellikle örgütün mali yapısına yönelik olduğunu belirten Çiftçi, Almanya’da 70 milyon dolarlık bir genel merkez inşa edildiğini ve faaliyetlerin yurt dışına kaydırılmasının planlandığını açıkladı.

Bakan Çiftçi’nin açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Alihan Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti. Daha doğrusu akımın başına geçti diyelim. Akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetler daha gizlilik içerisinde yürümeye başladı. Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde faaliyetlerinin tamamının oraya kaydırılacağını da değerlendiriyoruz. Dolayısıyla örgütün finansal ayaklarına yönelik olarak bir operasyon. Şu anda biz biliyoruz, Avrupa'da, Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bittiği zaman da 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu büyük bir genel merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde, inşaat tamamlandığında faaliyetlerin tamamının oraya da kaydırılacağını, artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz"