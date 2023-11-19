Kazancı yüksek olmasına rağmen kolay yoldan para kazanmak isteyenlerden dolayı tercih edilmeyen, meslek grupları gençler tarafından tercih edilmiyor. Bundan dolayı da işçi sıkıntısı yaşanıyor.

Pek çok sektörde vasıflı vasıfsız işçi arayışındayken, nitelikli eleman bulmak sorunu yaşıyorlar. Sektör yetkilileri bazı meslek gruplarında yaşanan işçi sıkıntısından dolayı maaşları yüksek olmasına rağmen elaman bulamıyorlar.

İnşaat mühendisi çok ama vasıfsız işçi yok

İstanbul İnşaatçılar Derneği Genel Sekreteri Kubilay Salih, inşaat sektöründe nitelikli işçi bulma sıkıntısı yaşadıklarını belirtti.

“Duvar, demir, erkektir ustası, beton, vasıflı ve vasıfsız işçi bulunmuyor. Ustalara ise ödenen tutarda son bir senede oldukça yüksek ama buna rağmen işçi sıkıntısı var. Bir ustanın günlüğü şu an ortalama olarak 3.000 ila 3.500 lira civarına denk geliyor yalnızca çimento taşıyan birinin günlüğü bile 1.500 ile 2.000 lira arasında. Mühendislere ise ayda ortalama 20.000 ila 25.000 lira ödeme yapılmaktadır. Pek çok genç ara eleman olmayı tercih etmediğinden bu işleri yapacak personel bulunmuyor...”