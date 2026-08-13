Yılın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan Perseid meteor yağmurunu izlemek isteyen gökyüzü meraklıları, Bursa’nın Yenişehir ilçesine akın etti. İl merkezi ve çevre ilçelerden gelen binlerce kişi, Çiçekli Göleti çevresinde bir araya geldi.



Yenişehir’de tarihi kalabalık

Çiçekli Göleti çevresinde yaşanan yoğunluk nedeniyle araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi. Otopark alanlarının dolması üzerine çok sayıda vatandaş araçlarını uzak noktalara bırakıp gölete kilometrelerce yürüyerek ulaştı.

Gökyüzündeki meteorları izlemek için saatler öncesinden bölgede toplanan vatandaşlara belediye tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu. Aileleriyle birlikte etkinliğe katılan vatandaşlar, gökyüzünü izleyerek keyifli vakit geçirdi.



Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, etkinliğe Bursa ve çevre il ve ilçelerden yaklaşık 4 bin kişinin katıldığını belirterek, "Bursa, çevre il ve ilçelerden meteor yağmurunu izlemek için ilçemize yaklaşık 4 bin kişi misafirimiz geldi. Çok güzel bir ortamda, Çiçekli Göleti’nde misafirlerimiz gökyüzünü seyrederek keyifli sohbetler gerçekleştirdiler. Herkes çok mutluydu. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Halkımızın mutluluğu için bu tür etkinlikler artarak devam edecek" dedi.