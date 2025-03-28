Her yıl olduğu gibi bu yıl da camilerde saf tutularak dualar edilecek, bayramın manevi atmosferi yaşanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı Ramazan Bayramı için il il namaz saatlerini açıkladı.  

Bursa’da bayram namazı 30 Mart Pazar günü saat 07.22’de kılınacak. İşte Bursa’nın farklı ilçelerindeki namaz vakitleri...

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde bayram namazı saati:

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bayram namazı saati:

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Bursa'nın Harmancık ilçesinde bayram saati:

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bayram saati:

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Bursa'nın İznik ilçesinde bayram saati:

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde bayram namazı saati:

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Bursa'nın Keles ilçesinde bayram namazı saati:

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Bursa'nın Kestel ilçesinde bayram namazı saati:

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde bayram namazı saati:

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bayram namazı saati:

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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bayram namazı saati:

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bayram namazı saati:

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bayram namazı saati:

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Kaynak: Haber merkezi