MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre MHP, Bursa’da en 5 adayın kendilerinden gösterilmesi noktasında talepte bulundu. MHP’nin Bursa genelinde ciddi bir oy potansiyeline sahip olması nedeniyle seçimlerde daha güçlü olunması noktasında MHP’li belediyelerinin sayılarının arttırılması önerildi. Görüşmeleri MHP Genel Sekreteri Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman yürütüyor. Büyükataman’ın gerek AK Parti Bursa Milletvekillileri gerekse de genel merkez nezrinde girişimlerini sürdürdüğü bilgisine ulaşıldı.

HANGİ İLÇELER İSTENDİ?

MHP kaynaklarından alınan bilgiye göre parti yönetimi Mustafa Kemalpaşa ve Yenişehir’in dışında başta Kestel olmak üzere Orhaneli, Mudanya ve Gemlik ilçelerinden en az 3’nün MHP’ye bırakılmasının sonuçlara katkı sağlayacağı bildirildi.

HANGİ ADAYLAR ÖNE ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre AK Parti’nin özellikle Kestel’de ve Orhaneli’de yaptığı anketlerde MHP için adı geçen isimlerin 1. çıktığı iddia edildi. Kestel’in sevilen simalarından Ahmet Eraslan’ın MHP’den Cumhur ittifakının adayı olarak açıklanabileceği konuşuluyor. Yine Orhaneli ilçesinde de Nafiz Kaya isminin ön plana çıktığı bu isminde MHP’nin adayı olarak Cumhur ittifakından aday gösterilebileceği öğrenildi. Diğer seçenekler arasında ise Gemlik ve Mudanya ilçeleri de var.

Önümüzde ki hafta MHP Genel Merkezinin de beklentileri doğrultusunda Bursa ilçelerini masaya yatıracak olan AK Parti nihai kararını açıklayacak. Son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek. Edinilen bilgiye göre en az 1 ilçenin daha MHP’ye verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: Fahrettin Eniş Muhabir: Fahrettin Eniş