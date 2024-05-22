Mudanya Belediyesi'nin mali sıkıntıları, son meclis toplantısında alınan kararlarla bir kez daha yüzeye çıktı. Belediye, uzun süredir ödeme zorluğu çektiği maaşları ve SGK borcunu dengelemek adına harekete geçmek zorunda kaldı. Bu kapsamda, belediyenin 110 milyon liralık SGK borcuyla başa çıkabilmek için bir dizi varlık satışı kararı alındı. Bu kararlar arasında, Mudanya'nın önemli bir sosyal merkezi olan 12 dönümlük Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi'nin satışı da bulunuyor.

Geçmiş dönem belediye başkanı Hayri Türkyılmaz tarafından hayata geçirilen bu sosyal yaşam merkezi, belediyenin mali zorluklarına çare bulma amacıyla satış listesine eklenmiş durumda. Mudanya Belediyesi, özellikle geçtiğimiz Aralık ayında yaşanan depremin ardından belediye binasının boşaltılmasıyla birlikte bazı hizmet birimlerini Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi'ne taşımıştı.



“59’unu birden satışa çıkarmayacağız”

Mudanya Belediyesi Başkanı Deniz Dalgıç, satışa çıkartılacak yerlerle ilgili açıklama yaparak, “Biz 59 tane taşınmaz için satış yetkisini istedik. Bize bu yetkiyi verdiler ama 59’unu birden satışa çıkarmayacağız. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlardan dolayı hangisinin satılabileceğini öngöremiyoruz. Bizim derdimiz bunların hepsini satmak değil. Bizim derdimiz şu anki dar boğazı geçmek. Nakit akışı sağlamak ve yapmamız gereken hizmete dair yatırım yapmak” dedi.

“Böyle kıymetli bir yerde belediye başkanı olarak durmama gerek yok”

“İçinde bulunduğumuz yer hastane, üniversite veya turizm tesisi olabilir. Bu kadar pahalı ve kıymetli bir yerde belediye başkanı olarak durmama gerek yok” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Dalgıç, “Konteynıra veya bir çadıra bile taşınabilirim. Yeter ki Mudanya’nın derdi çözülsün. Hasköy’de küçük parseller, şu anda kullanılmayan ama kiraya verilebilir yerler var. Kiraya verilebilir yerlerimiz maalesef 2-3 senedir boş duruyor. Bunları dönüştürebilirsek, buralardan gelir elde edebilirsek Mudanya’ya hizmet edeceğiz. Hepsini satmak gibi bir derdimiz yok. Sadece Yıldıztepe Tesisleri’ni satsak bütün sorunumuz çözülür” diye konuştu.



“Personel maaşlarını ödemekte güçlük çekiyoruz”

Yatırımcının gelmesi ve değerinin verilmesi durumunda burayı vereceklerinin altını çizen Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, “Bizim derdimiz Mudanya’ya sahip çıkmak. Değerlerimizi yok etmek değil, yatırıma çevirmek. Otoparka, yollara ihtiyacımız var. Bunları yapabilmek için kamulaştırma mecburiyetimiz var. Kamulaştırma yapmak için kaynağımız yok. Bugünlerde nakit akışı sorunundan dolayı personel maaşlarını ödemekte güçlük çekiyoruz. Maaşını ödeyemediğiniz bir personelden hizmet isteyemiyorsunuz. Sezon açılacak nüfus 3 katına çıkacak ve hizmet ihtiyacı artacak. Bizim bunlar için kaynağa ihtiyacımız var. Daha önceden borçlanma yetkisi almıştık. Bankadan teminat mektubu bekliyoruz. Geldiği anda bize limit açılacak. Satmayıp buradan da kullanabiliriz ama ben faiz ödemektense elimizdeki kullanamadığımız mülklerden kurtulup işe yarayacak yatırımlar yapmak konusu önceliğim. Personeli işten çıkarmak gibi bir tasarrufumuz yok. Yasal olarak bunu yapamıyoruz. İş kanunu ve sendika engelliyor. İnsanları sebepsiz yere işten çıkarmak bize uyan bir şey değil. İşi layıkıyla yapmayan, hakkını vermeyenlerin de tabi ki gereği yapılacak. Bizim derdimiz elimizdeki mevcut personel sayısını arttırmadan daha sağlıklı bir hale getirmemiz lazım. Biraz zaman alacak ama yapacağız” ifadelerini kullandı.