Toplam değeri milyonları bulan taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince 26 Ağustos 2025 Salı günü açık teklif usulü ile ihale edilecek.

İhaleler, Atariye Mahallesi Sırma Caddesi’ndeki Belediye Ek Hizmet Binası Toplantı Salonu’nda yapılacak. Şartname bedeli 5 bin TL olarak belirlenirken, geçici teminat tutarı ise satış bedelinin %3’ü oranında olacak. Başvurular en geç 25 Ağustos 2025 mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne yapılabilecek.