Nilüfer Belediyesi, “2025 Yılın Yazarı Rıfat Ilgaz” etkinlikleri kapsamında katılımcılara farklı ve interaktif bir deneyim sundu. Koza Kütüphane’de düzenlenen oyun gecesi, edebiyat ile oyunu buluşturarak unutulmaz bir akşam yaşattı. “Rıfat Ilgaz’la Şifrelerin İzinde” adlı iletişim oyununda katılımcılar, usta yazarın edebi evreninde benzersiz bir yolculuğa çıktı.

Necati Arpacı’nın rehberliğinde gerçekleşen rol yapma oyununda, Rıfat Ilgaz’ın “Halime Kaptan” romanının geçtiği coğrafya olan Cide canlandırıldı. Katılımcılar, “vatanseverler” ve “ajanlar” olarak iki gruba ayrılarak, Cide'de geçen kurmaca bir hikâyenin kahramanları haline geldi. Oyunun kurgusu, İstanbul’dan Cide’ye giderken kaybolan bir pusulanın izini sürmeye dayanıyordu. Katılımcılar, hem ajanları ortaya çıkarmaya hem de pusulayı taşıyan askeri bulmaya çalıştı.

Katılımcıların aldığı kararlarla şekillenen oyun, temposu yüksek ve sürükleyici anlara sahne oldu. İpuçlarını bir araya getirerek rollerini başarıyla canlandıran oyuncular, Rıfat Ilgaz’ın dünyasında geçen bu şifreli macerada hem eğlendi hem de edebiyatla iç içe bir deneyim yaşadı.