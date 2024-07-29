Denetimde tespit edilen ihlaller ve uygulanan cezalar şu şekilde:
- 1.173 araç/araç sürücüsüne hız ihlalinden
- 94 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan,
- 1.114 araç/araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan,
- 445 motosiklet/motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan,
- 386 araç/araç sürücüsüne kırmızı ışık İhlali ve yaya geçidinde öncelik vermemekten,
- 386 araç/araç sürücü belgesiz araç kullanmak /kullandırmaktan,
- 74araç/araç sürücüsüne drift, modifiye ve abartı egzoztan,
- 492 araç/araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan,
- 1.445 araç/araç sürücüsüne yasak parktan,
- 369 araç/araç sürücüsüne trafik İşaret levhaları ve yer İşaretlerine uymamaktan;
- 5.903 araç araç sürücüsüne; Karayolları Trafik kanununun diğer maddelerinden 1.953 olmak üzere, toplamda 7.856 araç/araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanmıştır.
Kaynak: ÖZNUR DEDE