Denetimde tespit edilen ihlaller ve uygulanan cezalar şu şekilde:

1.173 araç/araç sürücüsüne hız ihlalinden

94 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan,

1.114 araç/araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan,

445 motosiklet/motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan,

386 araç/araç sürücüsüne kırmızı ışık İhlali ve yaya geçidinde öncelik vermemekten,

386 araç/araç sürücü belgesiz araç kullanmak /kullandırmaktan,

74araç/araç sürücüsüne drift, modifiye ve abartı egzoztan,

492 araç/araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan,

1.445 araç/araç sürücüsüne yasak parktan,

369 araç/araç sürücüsüne trafik İşaret levhaları ve yer İşaretlerine uymamaktan;

5.903 araç araç sürücüsüne; Karayolları Trafik kanununun diğer maddelerinden 1.953 olmak üzere, toplamda 7.856 araç/araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanmıştır.