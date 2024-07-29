Denetimde tespit edilen ihlaller ve uygulanan cezalar şu şekilde:

  • 1.173 araç/araç sürücüsüne hız ihlalinden
  • 94 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan,
  • 1.114 araç/araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan,
  • 445 motosiklet/motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan,
  • 386 araç/araç sürücüsüne kırmızı ışık İhlali ve yaya geçidinde öncelik vermemekten,
  • 386 araç/araç sürücü belgesiz araç kullanmak /kullandırmaktan,
  • 74araç/araç sürücüsüne drift, modifiye ve abartı egzoztan,
  • 492 araç/araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan,
  • 1.445 araç/araç sürücüsüne yasak parktan,
  • 369 araç/araç sürücüsüne trafik İşaret levhaları ve yer İşaretlerine uymamaktan;
  • 5.903 araç araç sürücüsüne; Karayolları Trafik kanununun diğer maddelerinden 1.953 olmak üzere, toplamda 7.856 araç/araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanmıştır.

Ekran Görüntüsü 2024 07 29 122827

Kaynak: ÖZNUR DEDE