Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çiftçilerin mahsullerinin tarlada kaldığını öğrenir öğrenmez harekete geçti.

Başkan Bozbey'in talimatıyla, tarlada kalan kavun ve karpuz, değerinde satın alınarak ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. İnegöl’de bugün yapılan dağıtım 15 dakikada bitti.

Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplamda 700 ton civarında kavun ve karpuz alımı gerçekleştirdi. Bu ürünler, 17 ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.



İnegöl'de bugün saat 12.00'de Sani Konukoğlu Camii'nde yapılan dağıtımda ise, 21 ton karpuz 15 dakikada tükendi. Yoğun ilgi gören dağıtımda vatandaşlar kamyondan karpuz almak için yarıştı.