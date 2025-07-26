Mağaza önüne getirilen dört kamyon dolusu karpuz, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Yaklaşık 20 ton ağırlığındaki karpuzlar, yoğun ilgi nedeniyle kısa sürede tükendi. Mağaza sahibi Bekir Yetişen, bu etkinliği yıllardır kendilerinden alışveriş yapan müşterilere teşekkür amacıyla düzenlediklerini belirtti. Bursa’da kazandıklarını yine Bursa’da paylaşmak istediklerini dile getiren Yetişen, etkinlik kapsamında toplam 4 kamyonet karpuzun dağıtıldığını ve karpuzların 20 dakika gibi kısa bir sürede tükendiğini söyledi. Etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını vurgulayan Yetişen, vatandaşların hayır duasını almanın kendileri için önemli olduğunu ifade etti. Bu sıcak yaz gününde karpuz ikramının insanlara serinlik getirdiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Sosyal medya