150 yatak kapasitesine sahip olan İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Zübeyde Kurtoğlu'nun göreve gelmesiyle atılım yaptı. Deneyimli uzmanların çalıştığı hastanede yatarak tedavi gören hastaların yanında ayakta fizik tedavi hizmeti de veriliyor.

Hastane, geçtiğimiz yıl 209 bin 119 vatandaşa poliklinik hizmeti verdi. Poliklinik hizmetlerinde fizik tedavi ve rehabilitasyon, dahiliye, nöroloji, üroloji, ortopedi, göz, enfeksiyon, hidroklimatoloji, spor hekimliği ve romatoloji branşları yer alıyor. 2023 yılında acil ünitesinde 19 bin 218 hastaya hizmet verilirken, bin 515 hasta yatarak tedavi gördü. Bursa'da tek kamu hastanesinde mevcut olan yürüme robotu cihazı, 2023 yılında 307 hastaya 3 bin 336 seans hizmet verdi.

İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde günlük ortalama 900 hasta ayakta fizik tedavi hizmeti alırken, ESWT cihazında 30 hasta, yürüme robotu cihazında 10 hasta, denge aletinde 14 hasta, parafin cihazında 90 hasta, girdap cihazında 50 hasta, mineralli çamur tedavisinde 90 hasta, Çekirge'den gelen doğal kaplıca suyu ile kaplıca tedavisinde 85-90 hastaya hizmet veriyor. Hastanede inme, parkinson, kırık hastaları, tendon kesileri, omurga yaralanmaları sebebiyle başvuran hastalara da rehabilitasyon hizmeti veriliyor.

İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi sadece Bursa'da değil, Marmara bölgesi ve Türkiye'nin referans fizik tedavi ve rehabilitasyon dal hastanesi olarak biliniyor. Hastanede klasik fizik tedavi hizmetlerinin yanında lenfödem, skolyoz, balans traing (Denge), robot, çamur tedavisi, kaplıca tedavisi, ergoterapi, konuşma dil terapisi, nörolojik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon ve el rehabilitasyonu hizmetleri veriliyor.